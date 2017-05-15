Что построят в моем районе: новый корпус со школой танцев в Лианозове

Дополнительный шестиэтажный корпус планируют пристроить к административно-офисному зданию на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба Архитектурного совета Москвы.

Здание расположено на Угличской улице в районе Лианозово. По проекту шестиэтажную пристройку отведут под помещения различных общественных организаций. Здесь также появится школа танцев.

Новый корпус получит отдельный вход, обращенный в сторону Вологодского проезда, а на подземном этаже оборудуют парковку на 13 машино-мест. Связь пристройки с административно-офисным зданием обеспечит холл на первом этаже.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, колористическое решение фасадов корпуса будет выдержано в зеленовато-золотистых тонах, с включением элементов ленточного остекления. Кузнецов также отметил, что новая постройка прекрасно впишется в стилистику уже существующего здания.

Помимо этого, проект включает благоустройство прилегающей территории с укладкой мостовых, озеленением, установкой фонарей и скамеек. Подчеркивается, что после завершения работ общая площадь административно-офисного комплекса превысит 7 тысяч квадратных метров.