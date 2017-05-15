Почти 60 школ планируется построить в Москве до конца 2019 года

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Пятьдесят девять школ планируется построить в столице до конца 2019 года. Учебные заведения будут возводиться за счет городского бюджета. Об этом сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что в этом году будут построены 12 новых школ и пристроек к ним, рассчитанных на 8 150 учащихся.

Согласно адресной инвестиционной программе Москвы, до конца 2019 года также планируется построить 39 детских садов на 30 585 мест. Строительство 18 учреждений на 4 115 мест ожидается до конца этого года. Кроме того, документом предусмотрено строительство 41 спортивного объекта, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейн, футбольные поля и ВМХ-велодромы, а также объекты, предназначенные для обеспечения проведения чемпионата мира по футболу.

Также в ближайшие три года планируется возвести 75 объектов здравоохранения (поликлиники, больничные корпуса, пункты срочной медицинской помощи) и 26 объектов культуры, среди которых "Дом русского зарубежья имени Солженицына", концертный зал филармонической музыки на Варварке, Детский музыкальный театр юного актера, новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова".