15 мая 2017, 11:23

Общество

Почти 60 школ планируется построить в Москве до конца 2019 года

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Пятьдесят девять школ планируется построить в столице до конца 2019 года. Учебные заведения будут возводиться за счет городского бюджета. Об этом сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что в этом году будут построены 12 новых школ и пристроек к ним, рассчитанных на 8 150 учащихся.

Согласно адресной инвестиционной программе Москвы, до конца 2019 года также планируется построить 39 детских садов на 30 585 мест. Строительство 18 учреждений на 4 115 мест ожидается до конца этого года. Кроме того, документом предусмотрено строительство 41 спортивного объекта, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейн, футбольные поля и ВМХ-велодромы, а также объекты, предназначенные для обеспечения проведения чемпионата мира по футболу.

Также в ближайшие три года планируется возвести 75 объектов здравоохранения (поликлиники, больничные корпуса, пункты срочной медицинской помощи) и 26 объектов культуры, среди которых "Дом русского зарубежья имени Солженицына", концертный зал филармонической музыки на Варварке, Детский музыкальный театр юного актера, новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова".

социальные объекты строительство школ соцобъекты строительство и реконструкция

