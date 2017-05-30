Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая 2017, 18:05

Общество

Москвичи выберут направления детского отдыха для программы "Московская смена"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Активные граждане решат, какие направления детского отдыха следует включить в программу "Московской смены" на 2017 год, сообщает пресс-служба платформы электронных референдумов. Голосование открылось 30 мая.

Пользователи портала и приложения "Активный гражданин" могут выбрать между гражданско-патриотическим воспитанием, спортивной программой, культурно-познавательной деятельностью и экологическим просвещением. Москвичи также могут предоставить решение этого вопроса специалистам.

Площадки для детского отдыха "Московской смены" работают летом на базе социальных учреждений в городе. Они открыты с понедельника по пятницу. Детей обеспечивают питанием и развлекательной программой.

Ранее сообщалось, что этим летом экскурсии в ходе "Московской смены" посетят более 29 тысяч школьников. С детьми будут работать в 266 общеобразовательных и спортивных школах и социальных центрах города.

В учреждениях департамента образования пройдет одна смена (с 1 по 30 июня), две запланировано в спортшколах (с 1 по 30 июня и с 3 по 28 июля) и три – в организациях департамента труда и социальной защиты населения (с 1 по 30 июня, с 3 по 28 июля и с 1 по 25 августа). Площадки будут работать по будням с 9:00 до 18:00.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
социальная сфера детский отдых Активный гражданин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика