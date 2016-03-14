Услуги центров соцобслуживания набирают популярность у москвичей

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Услугами столичных центров социального обслуживания ежегодно пользуются более 1,2 миллиона человек, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

"Более 1,2 миллиона человек в Москве пользуются ежегодно услугами центров социального обслуживания, из них 130 тысяч – на дому. Всего в столице 37 комплексных центров социального обслуживания и 125 филиалов практически в каждом районе города", – цитирует Петросяна Агентство "Москва".

Глава департамента также напомнил, что в 2015 году в Москве были сформированы 34 мобильные бригады, которые оказывают реабилитационные услуги на дому или в ближайших центрах обслуживания.

"В 2015 году они обслужили более 2 тысяч инвалидов. Во всех реабилитационных центрах столицы за 2015 год были оказаны услуги по комплексной реабилитации более чем 48 тысячам инвалидам. В 2016 году эту цифру планируется довести до 55 тысяч", – сказал Петросян.

В текущем году на программу по социальной интеграции инвалидов выделено более 33 миллиарда рублей. "Сейчас в Москве проживает 1,2 миллиона инвалидов, из них 7 процентов – первой группы, 62 процента – второй группы, 28 процентов – третьей группы", – добавил Петросян.

Напомним, москвичи теперь могут постоянно оставлять детей в социальных центрах помощи на несколько часов. Помочь готовы с детьми до семи лет. Сейчас для матерей открыты 29 отделений центров.

Для дошкольников с ограниченными возможностями можно вызвать на дом мобильную социальную службу. Услуга разовая и бесплатная.