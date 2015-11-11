"Активный гражданин" откроет данные голосования о переименовании "Войковской"

"Активный гражданин" откроет данные по голосованию о "Войковской"

Проект "Активный гражданин" откроет данные по голосованию о переименовании станции метро "Войковская", сообщает официальный портал мэра и правительства города.

На сайте проекта можно посмотреть текущее количество проголосовавших (почасовой график) и распределение голосов, а в течение недели после завершения опроса (в полночь 23 ноября) каждый желающий сможет получить личный код, который позволит проверить корректность учета мнений. Также с 1 декабря можно будет задать вопросы в специальном верификационном центре.

В пресс-службе сервиса отмечают, что голосование вызвало широкую общественную дискуссию о необходимости переименования станций, о фигуре Петра Войкова, а также о доверии к проекту и прозрачности его работы, поэтому было решено дать возможность каждому из участников проверить, как посчитан отданный им голос.

В начале сентября группа инициативных москвичей направила письмо в администрацию президента России Владимира Путина с просьбой переименовать станцию метро "Войковская" в "Улицу космонавта Волкова". Под обращением подписались 6 тысяч человек.

В этом году дважды герою Советского Союза Владиславу Волкову исполнилось бы 80 лет, в его честь названа улица недалеко от станции метро. В аппарате президента рассмотрят обращение жителей. В столичной комиссии по наименованиям также готовы обсудить вопрос. Ранее московские власти рекомендовали переименовать будущее ТПУ "Войковская" в "Коптево".

2 ноября в "Активном гражданине" стартовал опрос о переименовании станции. Голосование продлится три недели. Участники могут выбрать варианты за или против переименования, а также предложить свой вариант названия станции.

По состоянию на 14:00 11 ноября в опросе приняли участие 252 тысячи человек, из которых 53 процента высказались против переименования, 34 процента – за, 8 процентов воздержались и 5 процентов считают, что вопрос должны решать специалисты.