"Комнатами прохлады" за месяц воспользовались 26 тысяч москвичей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

"Комнатами прохлады" в центрах социального обслуживания в Москве с начала июля воспользовались более 26 тысяч человек. Ежедневно туда приходят 1,2 тысячи москвичей, сообщает Агентство "Москва".

К концу июля посещаемость возросла более чем на треть по сравнению с началом месяца.

Для посетителей организовали питьевой режим, установили кулеры. Гости могут смотреть телевизор, читать книги или играть в настольные игры.

Сейчас в столице работают более 130 комнат при городских центрах социального обслуживания. Там созданы необходимые условия для досуга и отдыха граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми.

Помещения оборудованы кондиционерами. Для посетителей установлены кулеры с водой, предоставляется помощь медицинских сестер (в том числе доврачебная – в случае резкого ухудшения состояния здоровья), организован досуг.

В течение суток более 9 тысяч человек могут посетить такие комнаты. Они работают по графику учреждений с 9:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 18:45 в пятницу. В субботу комнаты работают до 16:00.