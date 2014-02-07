Форма поиска по сайту

07 февраля 2014, 16:22

Общество

Пользователи "ВКонтакте" испытывают трудности при входе в сеть

Фото: ИТАР-ТАСС

Социальная сеть "ВКонтакте" была временно недоступна для пользователей. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь соцсети "ВКонтакте" Георгий Лобушкин.

"ВКонтакте временно недоступен. Уже занимаемся устранением неполадок", - написал он.

Отметим, что некоторые пользователи вообще не могли зайти на свою страницу в популярной соцсети, другие - испытывали проблемы при просмотре обновлений и прослушивании музыки.

"Некоторые разделы "ВКонтакте" могли работать с перебоями. Сейчас уже все хорошо", - написал чуть позже Лобушкин.

социальная сеть технический сбой доступ Вконтакте

Главное

