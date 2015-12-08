Подарки для пожилых соберут в "Домике добра"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Объединенная редакция Москва Медиа совместно с благотворительным фондом "Старость в радость" в рамках проекта "Город Доверия" устраивает акцию "Домик добра". 19 декабря в Новопушкинском сквере будут собирать подарки для пожилых людей.

В подарок можно положить сладости (батончики, мармелад, пастилу, зефир), новогодние открытки с теплыми пожеланиями с Новым годом, хлопчатобумажное полотенце, футболку, ночную рубашку, шерстяные носки.

Также отдельно в "Домике добра" принимаются подгузники любой фирмы, одноразовые пеленки, сладости для диабетиков, небьющиеся новогодние украшения, журналы со сканвордами.

Не рекомендуется приносить вафли, печенье и шоколадные фигурки, свечи, стеклянные новогодние игрушки (все это может раскрошиться в процессе доставки).

Все собранные в результате благотворительной акции подарки направят в дома престарелых.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 18:00.

"Домик добра" предоставлен организаторами фестиваля "Путешествие в Рождество".