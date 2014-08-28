Хозяин покусавшей ребенка собаки заплатит полмиллиона рублей компенсации

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Владелец собаки, которая вырвалась из вольера и покусала ребенка, заплатит полмиллиона рублей компенсации, сообщает пресс-служба Белгородского облсуда.

ЧП произошло в июле 2013 года в городе Строителе Яковлевского района. Там взрослый пес выбрался из вольера и бросился на 10-летнюю девочку, врачи насчитали 31 рану от укусов.

Пострадавшая больше месяца пролежала в больнице, где ей сделали несколько операций под общим наркозом, в том числе и по пересадке кожи.

Судмедэксперты пришли к выводу, что у девочки появилось посттравматическое стрессовое расстройство, в настоящее время она все еще находится на лечении и боится собак.

Родители пострадавшей требовали возместить моральный ущерб, который был оценен в миллион рублей. Суд удовлетворил иск частично – с хозяина собаки, которого обвинили в ненадлежащем содержании, взыскано полмиллиона плюс 7 тысяч за материальный ущерб.