Майкл Бэй пообещал забрать из приюта самую одинокую собаку в мире

Фото: Paramount Pictures

Майкл Бэй снял в пятом эпизоде "Трансформеров" собаку Фрею, названную самым одиноким псом Великобритании. Об этом сообщает Collider.

Компания Paramount Pictures опубликовала на своем канале в Youtube видео, на котором актер Энтони Хопкинс и режиссер Майкл Бэй выгуливают стаффордширского терьера по кличке Фрея в перерывах между съемками нового эпизода "Трансформеров".

По словам режиссера, его очень тронула история Фреи, которая на протяжении шести лет живет в приюте, что является невероятно большим сроком для Великобритании. Потенциальные хозяева отказываются забирать собаку из-за врожденной эпилепсии. Также Бэй выразил надежду на то, что теперь, после съемок в кино, Фрея все-таки найдет дом, но если этого не случится, то он заберет ее себе.

