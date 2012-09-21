Возбуждено уголовное дело по факту гибели собак на западе Москвы

На догхантеров, травивших собак в парке 50-летия Октября, завели уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными". Охотники на собак угрожают продолжить травлю, если собаководы не возьмут питомцев на поводок и не оденут на них намордники

Управление внутренних дел по Западному округу столицы возбудило уголовное дело по факту гибели собак в парке 50-летия Октября и окрестностях. Ранее от рук неизвестных погибли более 70 домашних питомцев.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как сообщалось ранее, в московском районе Раменки погибли от отравления более 70 собак, которых выгуливали в парке 50-летия октября и ближайших скверах. По словам местных жителей, неизвестные разбрасывали зараженное мясо и даже опыляли траву ядовитым составом.

Столичная полиция начала доследственную проверку по обращениям граждан. Стражи порядка усилили контроль над территорией и просят граждан, заметивших, как кто-то рассыпает порошок или раскидывает таблетки, сообщать в дежурную часть или по телефону 02.

Между тем анонимные догхантеры пообещали продолжить убийства животных. По их словам, владельцы сами виноваты в сложившейся ситуации, поскольку выгуливают собак без поводка и намордника, из-за чего нередко бывали случаи нападения на детей.