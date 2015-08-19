Музей космонавтики сделает своим символом собаку

Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

Столичный музей космонавтики планирует объявить конкурс на создание нового символа музея, которым станет собака. Об этом в интервью m24.ru сообщила научный сотрудник отдела музейной педагогики музея Наталья Буткевич.

"Скоро у нас будет объявлен конкурс на создание образа этой собаки, на ее имя. Мы хотим подключить детей, студентов художественных вузов, наших музейных художников", – рассказала собеседница.

По ее словам, образ пса будет использоваться для детских мероприятий, а также для изготовления сувенирной продукции – футболок, зонтиков, значков, блокнотов. "У нас уже разгорелась полемика, как должны звать собачку. До сих пор единого мнения нет", – добавила Буткевич.

Отметим, что как такового символа у музея до сих пор не было.

Напомним, что в музее космонавтики в Москве находятся чучела собак-космонавтов Белки и Стрелки, а также катапультируемый контейнер, в котором они вернулись на Землю из космоса.

Белка и Стрелка были первыми животными, которые совершили орбитальный полет и вернулись на Землю живыми и невредимыми. Полет состоялся ровно 65 лет назад, 19 августа 1960 года. Подробнее о космическом путешествии Белки и Стрелки читайте здесь.