Четвероногие полицейские: как воспитывают собак кинологических служб

Фото: M24.ru

Кинолог с собакой на поводке давно стал символом оперативно-розыскной работы полиции: поиска наркотиков и взрывчатки и задержания преступников. Служебных псов первыми допускают к осмотру опасных объектов, а их "профессиональные навыки" лучше всего помогают выявить запрещенные вещества. Как готовят специальных собак и что они находят вместо взрывчатки, выяснял корреспондент M24.ru.

На обучение берут собак из различных клубов, но бывает, что в кинологическом центре появляются щенки и без богатой родословной. Например, пса по кличке Гудрон, угодившего в лужу с битумом, забрали у ветеринаров и выходили – его хотели усыпить. Позже Гудрон обнаружил на 3-й полке купе вагона 800 грамм героина.

Сначала собак тренируют держаться рядом с кинологом и выполнять общие команды: "сидеть", "лежать", "апорт" и прочие. Кстати, иногда для управления псом используется дистанционный ошейник – с пульта, который находится в руках у кинолога, подается сигнал о слабом разряде, который останавливает собаку. Дальность действия такого устройства - полтора километра; главное его назначение - уберечь питомца от соблазнительной (на взгляд животного) еды, которой он может отравиться.

Статистика В 2012 году с применением собак было раскрыто более двух тысяч преступлений, совершенных на транспорте. Четвероногие сотрудники МВД помогли изъять более 5 килограммов наркотиков, 6,5 килограммов взрывчатки, 14 взрывных устройств, более 60 единиц оружия и почти две тысячи боеприпасов.

В 2012 году с применением собак было раскрыто более двух тысяч преступлений, совершенных на транспорте. Четвероногие сотрудники МВД помогли изъять более 5 килограммов наркотиков, 6,5 килограммов взрывчатки, 14 взрывных устройств, более 60 единиц оружия и почти две тысячи боеприпасов.

Разумеется, все правильно выполненные команды поощряются - любимой игрушкой пса или едой. По словам начальника Центральной кинологической службы УТ МВД России по ЦФО Александра Пономарева, это приучает пса беспрекословно выполнять приказ. При этом кинолог-тренер собаки в некоторых случаях получает премию, которой он может поделиться с псом. "На усмотрение сотрудника полиции он может купить собаке новую игрушку или любимую еду", - отметил Пономарев.

После того как четвероногие полицейские научатся командам и перестанут реагировать на внешние раздражители, им выбирают направление деятельности:– поиск взрывчатых веществ и наркотиков или задержание преступников. При этом если для борьбы с вооруженными злоумышленниками собака должна "работать челюстями" и впиваться в руку, то у "нюхачей" все тоньше: им надо по запаху найти опасное вещество в целом "облаке ароматов".

Имитаторы запаха. Фото: M24.ru

Российские законы запрещают использовать настоящий тротил или героин, поэтому кинологи применяют в работе имитаторы запахов – идентичные вещества.

"Работать" один пакетик препарата может около года, причем специалисты берут их с собой на любой вызов: если собака ничего не нашла, то кинолог дает ей найти имитатор, чтобы выезд закончился для животного "на положительной ноте".

Кстати, не все так просто и с задержанием преступника: собака в первую очередь должна его остановить, даже если злоумышленник стреляет. Раньше для отработки процесса задержания применяли ватные комбинезоны, теперь в учебных кинологических центрах есть специальные костюмы для скрытого ношения.

Собаку, которая отслужила свой срок (до восьми лет), отправляют "на пенсию" - как правило, домой к кинологу, который с ней работал.

Сергей Блохин