Сотрудники МГУ просят разобраться со случаями отравления собак

6 ноября профессорско-преподавательский состав и студенты МГУ начали собирать подписи под обращением к ректору Виктору Садовничему. Они просят взять под личный контроль случаи отравления собак и птиц, произошедшие на территории университета за последнее время.

В конце октября из-за отравления неизвестным ядом погибли собаки, голуби и вороны. При этом все собаки были стерилизованы. А учащиеся и сотрудники учебного заведения опекали и подкармливали их.

Новые случаи отравления произошли 4 ноября. Тогда сотрудниками учебного заведения были обнаружены семь погибших животных.

"Все эти собаки были очень ласковыми и дружелюбными, часть животных была стерилизована на собственные деньги работников университета. А после случаев отравления, – с вечера субботы до утра понедельника, – неизвестными были уничтожены даже будки, в которых жили собаки. Мы растеряны, нет понимания, как действовать гражданскому обществу в подобной ситуации", – сказал научный сотрудник физического факультета МГУ Олег Морозов в интервью РИА Новости.

Зоозащитники считают, что гибель собак на территории университета может быть делом рук догхантеров.