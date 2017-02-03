Погибшая после нападения собак женщина была родственницей сотрудника RT

Кадр телеканала "Москва 24"

Пожилая женщина Валерия Вац, которая погибла после нападения собак, была родственницей старейшего сотрудника RT Джорджа Ваца. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Погибшая немыслимой смертью от собак Валерия Вац была женой брата нашего старейшего сотрудника Джорджа Ваца - голоса RT. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 3 февраля 2017 г.

Симонян также выразила соболезнования родным и близким погибшей.

Как сообщает Агентство "Москва", Басманный суд столицы не стал арестовывать сотрудника ЧОПа Александра Самарцева, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, именно он выпустил собак на территорию предприятия.