03 февраля 2017, 18:29

Культура

Погибшая после нападения собак женщина была родственницей сотрудника RT

Кадр телеканала "Москва 24"

Пожилая женщина Валерия Вац, которая погибла после нападения собак, была родственницей старейшего сотрудника RT Джорджа Ваца. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Симонян также выразила соболезнования родным и близким погибшей.

Как сообщает Агентство "Москва", Басманный суд столицы не стал арестовывать сотрудника ЧОПа Александра Самарцева, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, именно он выпустил собак на территорию предприятия.

2 февраля на территории рядом со зданием Минспорта РФ в Басманном районе было найдено тело 80-летней Валерия Вац с множественными рваными ранами, характерными при нападении собак.

По версии следствия, охранник одного из государственных учреждений не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера, после чего они до смерти загрызли пенсионерку.

Возбужденно уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Сотрудник частного охранного предприятия был задержан. Собак, напавших на женщину, усыпят.

