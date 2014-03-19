В конце марта Москва примет "Гран-при де Руси" по сноуборду

Фото: M24.ru

28 и 29 марта на Воробьевых горах пройдет фестиваль экстремального спорта "Гран-при де Руси". В рамках мероприятия состоятся соревнования по сноуборду, фри-ски, слоуп- и мотофристайлу.

В состязаниях примут участие более 20 сильнейших райдеров из России, США и европейских стран.

28 марта в рамках фестиваля пройдут соревнования по сноуборду и фри-ски - райдеры будут выполнять различные трюки, прыгая с большого трамплина.

29 марта на старт выйдут слоупстайлисты. Их выступление будут чередоваться с трюками райдеров в мотофристайле.

Завершится фестиваль концертом группы "Токио".

Отметим, что "Гран-при де Руси" проводится в Москве во второй раз. Прошлогодние соревнования состоялись на специально построенной трассе на ВВЦ.