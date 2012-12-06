В парке Горького открылась площадка для сноубординга

В парке Горького открылась площадка для сноуборда

В парке Горького 6 декабря открылась площадка для сноубординга. Теперь спортсменам не нужно ехать за город, чтобы покататься. Специально обустроенная территория в черте города удобна прежде всего своей доступностью.

"На новой площадке будет горка как для профессионалов, которые катаются уже давно, так и для новичков-любителей. Также начинающим спортсменам поможет тренер", - рассказал чемпион Москвы по слоупстайлу Иван Кардонов.

Специалисты советуют тем, кто покупает сноуборд впервые соблюдать некоторые несложные рекомендации. Во-первых, необходимо обращать внимание на крепления. Если они не будут соответствовать доске, то катание превратится в настоящую пытку. Во-вторых, сноуборд не должен быть слишком велик для спортсмена. Наиболее оптимальным является вариант, когда доска достигает подбородка.