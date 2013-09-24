Власти Москвы опубликовали электронную карту сносимых пятиэтажек

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент градостроительной политики Москвы опубликовал на своем сайте карту размещения пятиэтажек, которые планируется снести до конца 2015 года, сообщает пресс-служба департамента.

Сервис предоставляет самую свежую информацию о сносе ветхих пятиэтажек в столице.

Обновление карты происходит сразу после сноса дома. Таким образом, динамику процесса можно отслеживать в режиме реального времени.

Напомним, что, по данным Москомархитектуры, на конец 1990-х годов в столице было около 10 тысяч пятиэтажных зданий, более 1 тысячи из которых - ветхие. Решение об их сносе приняли в 1999 году.

По данным на январь 2013 года, было снесено 1371 здание, осталось снести еще 315 дом. Наибольшее число домов под снос - 96 - расположены в Западном административном округе. Полностью закончить работы планируется в 2015 году.

Ознакомиться с картой можно на сайте департамента.