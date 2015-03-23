Часть земли на месте дома Приваловых могут отдать под апартаменты

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Часть участка на месте дома Приваловых на Садовнической улице могут отдать под апартаменты, передает Агентство "Москва".

Как отметил директор по развитию компании-девелопера "ЛСР. Недвижимость – Москва" Валентин Чернобаев, сроки реализации пока неизвестны.

При этом в компании-застройщике "Великан – XXI век" ранее сообщали, что на месте здания появится многофункциональный комплекс наземной площадью 12 тысяч квадратных метров.

Напомним, разрешение на реконструкцию здания выдала "Сносная комиссия" при правительстве Москвы, однако вопрос решался долго. Для окончательного решения потребовалось несколько заседаний рабочей группы.

Члены правительственной комиссии хотели более внимательно ознакомиться с состоянием дома и, по возможности, договориться с застройщиком о сохранении исторического облика здания. Застройщик – компания "Великан – XXI век" – должна была представить властям доклад об истории владения постройкой и об истории самого дома Приваловых.

Добавим, что после принятия решением комиссии общественники объявили, что в Министерство культуры был подана заявка и результаты историко-культурной экспертизы для признания здания памятником архитектуры. Соответственно, объект получил статус заявленного и до принятия решения о том, присвоить ему охранную категорию или нет, дом не может быть снесен или реконструирован. Однако министерство культуры вынесло решение отклонить заявку.

Работы начались 16 января и ведутся согласно протоколу "Сносной комиссии", ордеру ОАТИ и разрешению на строительство. Строители демонтировали второе и третье строение дома Приваловых, а затем восстановят их фасады. У первого строения укрепляется фасадная стена.