В центре Москвы снесут здания бывшей бумажной фабрики

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия при правительстве Москвы рекомендовали снести девять зданий и сохранить одно здание на территории бывшей бумажной фабрики в центре Москвы.

На месте бывшей фабрики на Шлюзовой набережной планируют построить гостиничный комплекс с апартаментами.

Председатель рабочей группы комиссии при правительстве Москвы по вопросам градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что здание по адресу Шлюзовая набережная, дом 10, строение 1 имеет историческую ценность, поэтому в его сносе экспертная комиссия решила отказать. Его рекомендовано реконструировать.

"Это прошлый инвестконтракт. Предлагаю поддержать решение комиссии", - добавил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Кроме того, комиссия единогласно поддержала снос нескольких зданий в Москве: объекта по адресу улица Ибрагимова, дом 28, строение 1; здание по адресу Кузнецкий мост, дом 17, строение 1; дом 29 и дом 31 на улице Грузинский вал; дом 1, строение 1 и 2 в 3-ем Люсиновском переулке; дом 28, строение 7, 8, 12, 30 на Лесной улице; дом 14Б на Верхней Красносельской улице; дом 18 на Ленинградском шоссе; дом 25, строение 17 на Павловской улице; дом 20 и дом 20 строение 2, 3 и 5 на Серпуховском Валу; а также дом 4 на 2-ой Самаринской улице.

Члены комиссии отказали в сносе шести строений на улице Большая Дмитровка, дом 9, строения 2-6 и 8. Вопрос о сносе объектов рассматривался в связи с комплексной реконструкцией кварталов 64 и 65. "Мы решили все-таки отказать в сносе, потому что эти здания можно реконструировать", - отметил Марат Хуснуллин.

Также было отказано в сносе здания по адресу Бауманская улица, дом 46. Комиссия зафиксировала отказ в сносе 2 первых этажей четырехэтажного здания. Возможность разбора последних двух этаже будет рассмотрен дополнительно.

Эксперты также рекомендовали реконструировать здание по адресу Камергерский переулок, дом 4, строение 3. Обсуждение вызвало и здание по адресу Большой Тишинский переулок, дом 43/20, строение 3. Марат Хуснуллин отметил, что власти будут искать решения, чтобы сохранить здание.

Кроме того, было принято решение о сносе здания по адресу Электрический переулок, дом 10, строение 1. "Завтра же приступите к сносу, чтобы к 8 марта освободить территорию", - поручил Марат Хуснуллин собственнику аварийного объекта.