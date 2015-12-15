До конца года в Москве снесут еще 30 пятиэтажек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

До конца года в столице планируется снести 30 пятиэтажек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"Осталось 155, до конца года еще порядка 30 пятиэтажек снесем", – отметил Левкин. Завершить программу сноса планируется в 2017–2018 годах. Большинство из оставшихся домов демонтируют в 2017 году, на 2018 год перейдут порядка 10 домов.

По словам Левкина, после завершения программы, уточнил Левкин, в Москве останется еще 24 миллиона квадратных метров пятиэтажных домов, которые не являются аварийными, но требуют внимания.

Сколько пятиэтажек осталось снести в Москве

Демонтаж пятиэтажных панельных домов ведется в рамках государственной программы "Жилище", утвержденной в 2011 году. Технологии, использованные при строительстве таких зданий, не позволяют их реконструировать.

На освободившихся после сноса пятиэтажек площадках строят современные жилые дома, объекты социальной сферы или просто благоустраивают территорию.

В настоящее время программа сноса выполнена на 96,9 процента – на севере столицы, на 95,7 процента – на востоке, на юго-западе – на 90,8 процента, на северо-западе – на 83,2 процента, на западе – на 75,9 процента. Она уже завершилась в Центральном, Южном, Зеленоградском и Юго-Восточном округах города.