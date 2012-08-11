Столичная полиция задержала градозащитницу Наталью Самовер

ИТАР-ТАСС

11 августа столичной полицией была задержана координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер. Это произошло, когда она мешала незаконным работам по сносу здания на Арбате, 41, сообщает «Русская служба новостей».



«Сегодня в 7 утра начался снос. Подъехала колона КАМАЗов, чтобы забрать остатки дома. Мне ничего не оставалось, как встать у въезда на стройплощадку, не давая проехать КАМАЗам и звонить в полицию. Полиция приехала, вышел представитель строительной компании ЗАО «Строймонтажцентр-2000», выяснилось, что документов нет. Строители и полицейские стали спрашивать меня, на каком основании я требую предъявить документы», - сообщила она.

Градозащитницу полтора часа продержали в отделе МВД по Арбату и отпустили без составления протокола.

Напомним, здание на Арбате принадлежало поручику Николаю Мельгунову и было построено в 1788 году. Сейчас идут работы по его сносу. На этом месте планируется построить многофункциональный комплекс. Общественное движение "Архнадзор" обратилось в Мосгорнаследие и мэрию столицы с просьбой остановить уничтожение исторического здания. Но, несмотря на предписание властей о "заморозке" работ, застройщик их продолжает. Снос уже привел к повреждению соседнего дома – родного дома Булата Окуджавы.