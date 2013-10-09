На северо-западе Москвы у метро "Планерная" начался снос рынка

Фото:ИТАР-ТАСС

В районе метро "Планерная" начался снос рынка "Нория-плюс". В настоящее время арендаторы демонтируют и вывозят свое оборудование.

Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, рынок прекратил свою работу еще 1 октября. Власти планируют благоустроить территорию около станции метро "Планерная" до конца года.

На всей территории планируется организовать видеонаблюдение. Прилегающие тротуары замостят плиткой, а вдоль дорог установят остановки, ограждения, столбики-блокираторы и высадят газон. Также будет обновлена диспетчерская, пункт охраны и билетная касса.

Напомним, что ранее о сносе предстоящем сносе рынка на встрече с жителями заявил префект СЗАО Владимир Говердовский.

По его словам, до конца года на станции "Планерная" будет построен один из 150 новых транспортно-пересадочных узлов.