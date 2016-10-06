Более 1,5 тысячи устаревших пятиэтажек снесли в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

1629 домов снесли в Москве с начала реализации программы сноса ветхих пятиэтажек, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, чтобы полностью выполнить программу сноса, осталось демонтировать 93 здания. 61 дом снесут за счет средств городского бюджета, еще 32 – за счет привлеченных средств инвесторов.

До конца года программу сноса полностью завершат в Северном, Восточном и Северо-Западном округах столицы.

Больше всего пятиэтажек остается на западе Москвы – 43 дома. 23 из них находятся в районе Фили-Давыдково, 13 – в Кунцеве, 7 – в районе Проспект Вернадского. С начала текущего года в округе было демонтировано 17 ветхих пятиэтажек.