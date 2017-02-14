Большинство объектов из четвертого списка самотроя уже демонтированы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Владельцы 78 процентов объектов самостроя согласились на добровольную ликвидацию своих строений, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Большинство зданий уже демонтировали, оставшиеся – владельцы продолжают разбирать самостоятельно.

Хозяева 11 объектов подали заявления на демонтаж построек собственными силами, 31 владельцу разрешили снести строения при содействии префектур административных округов. Еще 12 объектов демонтируют принудительно.

За добровольный и самостоятельный демонтаж владелец объекта может получить компенсацию в размере 55,5 тысячи рублей за каждый квадратный метр и 51 тысячу рублей – в случае обращения за помощью к городу.

У 53 объектов самостроя уже истек срок на добровольный демонтаж.

У постройки на Кронштадтском бульваре, расположенной в технической зоне Московского метрополитена, он закончится позже, 26 февраля. Это связано с большой площадью торгового комплекса.

Освободившуюся территорию планируется благоустроить: там установят фонари, высадят деревья, разобьют клумбы, откроют летние кафе, поставят лавочки.