В Москве снесут еще 111 пятиэтажек

Фото: m24.ru

В Москве осталось снести еще 111 пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения, сообщает департамент градостроительной политики Москвы. Общая площадь сносимых зданий составляет 427,4 тысячи квадратных метров.

По данным ведомства, на севере столицы снесен дом дом 15, корпус 2 (серия К-7) по Фестивальной улице площадью 3,3 тысячи квадратных метров. Снос произведен за счет инвестора (ОАО "Инвест-Центр").

На западе Москвы за счет средств из городского бюджета снесен пятиэтажный дом по адресу проспект Вернадского, дом 72 (серия II-32) площадью 3,8 тысячи квадратных метров.

На территории Москвы отселение и снос пятиэтажек осуществляются за счет средств городского бюджета и за счет средств инвесторов по инвестиционным контрактам. Сносу подлежат дома серий К-7, II-32, 1605-АМ, 1МГ-300, II-35.

Какие пятиэтажки снесут до конца 2016 года

Снос этих домов – одно из основных направлений реализуемой сегодня в Москве программы "Жилище". На месте демонтированных "хрущевок" появится современное жилье, детские сады, школы и поликлиники.

Согласно планам города, снос пятиэтажек закончится в 2018 году.

Дома несносимых серий – здания 1960-х – середины 1970-х годов – не являются аварийными, поэтому они не попадают под существующую программу сноса и расселения. Однако они являются не комфортными для современной жизни. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в столице обсудят возможность начать их снос.