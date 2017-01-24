Форма поиска по сайту

24 января 2017, 21:53

Снегопад не повлиял на работу столичных аэропортов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Столичные аэропорты работают в штатном режиме и продолжают принимать и отправлять рейсы, сообщает "Интерфакс".

Как рассказал источник агентства в авиадиспетчерских службах, аэродромные службы приведены в режим повышенной готовности, выведена дополнительная снегоуборочная техника, обрабатываются как сами аэродромы, так и все вылетающие воздушные суда.

Столичные аэропорты аккредитованы по всепогодному классу, поэтому снегопад не создает серьезных проблем воздушным гаваням. Длительных задержек рейсов пока не было, отметил собеседник агентства.

Сильный снегопад обрушился во вторник вечером на север, северо-восток и восток столицы. Ранее Центр организации дорожного движения предупреждал москвичей о том, что из-за метели в некоторых районах города возможны заносы и плохая видимость.

