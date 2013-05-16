Спасатели в Подмосковье обезвредили снаряд времен ВОВ

Фото: 50.mchs.gov.ru

Взрывотехники "Мособлпожспаса" обезвредили в Наро-Фоминском районе Подмосковья снаряд времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба главка МЧС по области, опасную находку обнаружили жители деревни Маурино.

Боеприпас был обнаружен 12 мая во время сезонных полевых работ. На место были вызваны сотрудники поисково-спасательного отряда и оперативная группа пожарной охраны.

Прямой угрозы боеприпас не представлял, и его подрыв был назначен на 15 мая. В сопровождении сотрудников полиции снаряд был доставлен на полигон неподалеку от Киевского шоссе. Из соображений безопасности трасса была перекрыта, а само место оцеплено.

Спасатели закопали опасную находку в землю, а сверху положили 400 грамм взрывчатки. Уничтожение боеприпаса заняло несколько минут, после чего взрывотехникам поступил очередной вызов – на этот раз в Одинцовском районе Подмосковья.

Пресс-служба МЧС предупреждает, что в случае обнаружения предмета, похожего на боеприпас, необходимо обратиться в специальные службы и ни в коем случае его не трогать.