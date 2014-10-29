Про look: Галина Кравченко расскажет о том, что будет модным в 2016 году

Фото: facebook.com/FCG.Russia

В четверг, 30 октября, в рамках деловой программы Недели моды в Москве, состоится лекция официального представителя международного тренд-бюро Fashion Snoops в России Галины Кравченко "Загляни в будущее: ключевые социально-культурные тенденции, которые изменят моду в 2016 году". Вести прямую трансляцию будет M24.ru.

Слушатели узнают в том числе об ироничности в современной моде, 3D-принтинге и нео-трансе.

Галина Кравченко - официальный представитель международного тренд-бюро Fashion Snoops в России, директор отдела "Ассортиментная политика и прогнозирование трендов" Fashion Consulting Group.