25 января 2017, 10:43

Культура

"Москва онлайн" покажет перформанс о пользе офисного труда

25 января в Культурном центре ЗИЛ покажут спектакль о мире современного танца The_Marusya. Хореограф Александр Андрияшкин как-то предложил PR-менеджеру танцевальной компании "Диалог Данс" выйти на сцену и рассказать о работе. В итоге – полноценный перформанс. Главную и единственную роль в нем исполняет не артист, а человек, который во время всех выступлений остается за кадром. Зрители увидят, как офисный сотрудник не ноет от скуки, не занимается самокопаниями, а под музыку и с помощью танцевальных движений показывает, насколько важен труд каждого из нас.

Над спектаклем работали:

  • PR-менеджер компании "Диалог Данс" и арт-площадки СТАНЦИЯ Маруся Сокольникова;
  • хореограф, режиссер Александр Андрияшкин;
  • художники по свету Иван Естегнеев, Наталия Кузнецова.

Смотрите прямую трансляцию на портале "Москва онлайн" 25 января в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

