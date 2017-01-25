"Москва онлайн" покажет перформанс о пользе офисного труда

25 января в Культурном центре ЗИЛ покажут спектакль о мире современного танца The_Marusya. Хореограф Александр Андрияшкин как-то предложил PR-менеджеру танцевальной компании "Диалог Данс" выйти на сцену и рассказать о работе. В итоге – полноценный перформанс. Главную и единственную роль в нем исполняет не артист, а человек, который во время всех выступлений остается за кадром. Зрители увидят, как офисный сотрудник не ноет от скуки, не занимается самокопаниями, а под музыку и с помощью танцевальных движений показывает, насколько важен труд каждого из нас.

Над спектаклем работали:



PR-менеджер компании "Диалог Данс" и арт-площадки СТАНЦИЯ Маруся Сокольникова;

хореограф, режиссер Александр Андрияшкин;

художники по свету Иван Естегнеев, Наталия Кузнецова.

Смотрите прямую трансляцию на портале "Москва онлайн" 25 января в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.