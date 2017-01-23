"Мослекторий" покажет, как монтировать фильмы

23 января в Культурном центре ЗИЛ состоится выступление Ирины Сошниковой – директора кинопоказа российских программ Московского кинофестиваля. Написание сценария, подбор актеров, съемки – половина дела. Вторая половина – это монтаж. Он включает работу с изображением и звуком: исправление ошибок, допущенных при съемках, и наложение спецэффектов. Процесс подробно разберут на лекции "Современная производственная цепочка кинопроекта Digital Intermediate".

Ирина Сошникова – член Союза кинематографистов России, педагог кафедры продюсерства и экономики ВГИК, директор кинопоказа российских программ ММКФ, член отборочной комиссии кинофестиваля "Виват кино России!" (СПб), постпродакшен менеджер картины "Утомленные солнцем 2: Предстояние".

Трансляцию лекции смотрите на сайте Мослекторий 23 января в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.