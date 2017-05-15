"Мослекторий" покажет мастер-класс по манипулированию людьми на "TVоей Москве"

20 мая в 12:00 в ЦДК в рамках конкурса "TVоя Москва" состоится мастер-класс писателя, бизнес-тренера и телерадиоведущего Никиты Непряхина. Тема встречи – "Я манипулирую тобой". Никита расскажет о том, как влиять на людей и управлять их решениями. Слушатели узнают о природе, видах, способах и сценариях манипуляций.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом международной журналистики МГИМО запускает третий сезон проекта "TVоя Москва" . Всех желающих вновь ждут мастер-классы от профессионалов московских медиа, а также творческий конкурс, позволяющий раскрыть потенциал каждого участника.

"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы будут иметь исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.

24 профессионала на 24 мастер-классах помогут слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты.

В конкурсной части, помимо номинаций, посвященных телевидению, радио и интернету, появится также и номинация в области дизайна.

Открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в Центре документального кино в Музее Москвы.

