Архитектура: Бумажная архитектура

Фото: ИТАР-ТАСС

Бумажная архитектура - проекты, которые по каким-либо причинам не были реализованы. Обычно на стадии рисунка остаются здания не осуществимые в реальности из-за своей технической сложности, стоимости, масштабности или цензурных соображений.

Отцом бумажной архитектуры считается Джованни Баттиста Пиранези. За свою жизнь он построил только одно здание, зато создал огромные серии гравюр с изображениями римской и придуманной им небывалой архитектуры.

В России направление было популярно в 80-х годах. Во времена дефицита и безденежья главными принципами советской архитектуры были отказ от излишеств и экономия. Архитекторы также были ограничены в средствах и не могли украшать город своими замыслами. Но на ватмане они творили чудеса. От полета фантазии архитектурный рисунок становился еще красивее. Возможно, именно это позволило работам российских специалистов выйти на международный уровень.

Флагманами бумажной архитектуры были Александр Бродский (по его проекту был построен "Дом у пятой лунки", расположенный в курортном поселке Пирогово), Илья Уткин (реализовал множество проектов как в России, так и за рубежом, среди них жилой микрорайон Марфино) и многие другие. Работы российских авторов неоднократно получали призы, в том числе на японских конкурсах и Венецианской Биеннале - одном из самых известных форумов мирового искусства, международной художественной выставке, которая проводится раз в два года с участием международного жюри.