04 мая 2017, 12:48

Культура

"Москва онлайн" покажет, как хор Honey Jazz Choir исполняет рок и джаз а капелла

На площади Революции в рамках фестиваля "Московская весна a cappella" каждый день проходят музыкальные концерты. Участники международного конкурса акапельного пения делятся своим талантом с москвичами и гостями столицы, выступая на сцене возле памятника Карлу Марксу. 6 мая в 18:00 здесь даст концерт хор Honey Jazz Choir под управлением педагога и аранжировщика Людмилы Ханиной. Коллектив существует с 2010 года и является лауреатом престижных хоровых и джазовых конкурсов. Музыканты исполняют спиричуэл, джазовые стандарты, современную рок- и поп музыку а капелла.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 6 мая в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

