В шахту лифта дома на Рублевском шоссе упала девушка-подросток

В шахту лифта многоэтажки на Рублевском шоссе упала девушка-подросток

В шахту лифта дома на Рублевском шоссе с четырнадцатого этажа упала девушка-подросток. Как сообщает корреспондент телеканала "Москва 24", на месте сейчас работают спасатели и бригада медиков.

"Около 14.00 на пульт "02" поступил звонок о том, что произошло падение человека в шахту лифта в доме по адресу Рублевское шоссе, 44, корпус 2. Сотрудники полиции установили, что в шахту с высоты 14 этажа упала девушка-подросток. По предварительным данным, ей 14 лет", - уточнил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Точную причину смерти школьницы предстоит установить экспертам. Сейчас полиция выясняет, как именно девочка попала в шахту. По одной из версий, она попыталась выбраться из кабины, когда лифт застрял между верхними этажами.