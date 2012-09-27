За что в различных странах мира применяется смертная казнь

Фото: ИТАР-ТАСС

В Японии 27 сентября приведены в исполнение смертные приговоры в отношении двух преступников, совершивших убийства. Приговоренных к смерти казнили через повешение. В каких странах мира до сих пор применяется смертная казнь и какой вид казни используется за различные преступления?

В западноевропейских странах высшей мерой наказания является пожизненное заключение. В Великобритании смертную казнь отменили в 1969 году, во Франции - в 2007, а в Германии - в 1987 году.

В России мораторий на смертную казнь был объявлен в 1997 году. Последним казненным стал известный серийный маньяк Сергей Головкин по прозвищу "Фишер", который убивал и насиловал мальчиков на территории Подмосковья.

Единственным государством на территории Европы, где до сих пор не существует моратория на смертную казнь, является Белоруссия. Приговоренных к высшей мере наказания расстреливают. Лишиться жизни можно за "геноцид", "развязывание войны", "террористическую деятельность", "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "измену, сопряженную с убийством". Последними казненными стали Дмитрий Коновалов и Влад Ковалев, приговоренные к расстрелу за совершение террористического акта в минском метро. Тогда погибли 15 человек, а 203 получили ранения.

В США смертная казнь разрешена законодательством нескольких штатов. В зависимости от штата, приговоренного могут казнить через расстрел, смертельную инъекцию, повешение, электрический стул или газовую камеру. Чаще всего применяется смертельная инъекция, чуть реже преступников казнят на электрическом стуле. Приговорить к смерти могут за убийство, государственную измену и террористическую деятельность.

В странах Азии смертная казнь повсеместно распространена. Часто используются традиционные восточные способы казни.

В Израиле могут казнить за организацию геноцида, массовое убийство и государственную измену. Тем не менее, за всю историю существования государства было вынесено всего два смертных приговора, один из них - нацистскому преступнику Адольфу Эйхману.

В Японии приговоренных к смерти вешают. К повешению приговорены некоторые видные деятели террористической секты "Аум Синрике".

В Китае смертная казнь не только существует на бумаге, но и широко применяется. Как правило, приговоренных к смерти расстреливают. Лишиться жизни можно за взяточничество, занятия проституцией, убийство, хранение и распространение наркотиков и многое другое. Обычно массовые казни устраивают перед Новым годом по китайскому календарю.

В Саудовской Аравии, Иране и арабских странах распространены достаточно экзотические виды казни. Так, виновным в воровстве и убийстве мужчинам отсекают голову мечом. А женщин, которые виновны в измене, побивают камнями. В последнем случае если жертва выживает, то проводить повторную казнь запрещено. Законы Саудовской Аравии считают преступлением гомосексуализм и религиозное отступничество. Виновным в этих деяниях грозит смертная казнь.

Отметим, что на Руси смертная казнь начала применяться в 1398 году. Отрубали головы тем, кто был виновен в совершении краж. Примечательно, что убийство смертью не каралось, а в некоторых случаях за него назначался штраф.