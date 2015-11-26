Школьник упал с крыши 16-этажного дома при попытке сделать селфи

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Школьник погиб после падения с крыши 16-этажного дома в Королеве, сообщает пресс-служба СК России по Московской области. По предварительным данным, мальчик упал при попытке сделать фотографию себя - селфи.

14-летнего подростка обнаружили 25 ноября около 22 часов возле одного из многоэтажных домов. У парня были травмы, характерные при падении с высоты. Несмотря на оказание медицинской помощи, школьник скончался в больнице.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее МВД России выпустило памятку для профилактики несчастных случаев среди любителей делать селфи в опасных местах. На официальном сайте ведомства создан специальный раздел, где можно ознакомиться с памяткой, скачать ее.

Помощник министра МВД Елена Алексеева рассказала, что с начала года пострадало уже более 100 любителей делать экстремальные фото. В рамках акции "Безопасное селфи" также подготовили видеоролики. А специальную памятку полицейские по всей стране будут раздавать в ходе публичных мероприятий, уроков безопасности в школах или вузах.

Отметим, что через обратную связь на сайте МВД, пользователи могут прислать свою версию памятки "Безопасное селфи", придумать предостерегающую пиктограмму.

Помимо того, для москвичей, страдающих от постоянного желания делать селфи-фото, организовали службу круглосуточной психологической помощи. Она работает при МНПЦ Наркологии, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн. Экстренная психологическая служба работает круглосуточно по телефону: 8 (499) 709-64-04.