29 мая 2017, 06:17

Происшествия

Скончался бывший премьер Греции Константинос Мицотакис

Фото: AP

Бывший премьер-министр Греции Константинос Мицотакис умер на 99-м году жизни, сообщает Афинское информационное агентство. Он был отцом главы основной оппозиционной партии страны "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса.

Бывший премьер-министр умер дома в окружении родственников в ночь на понедельник, 29 мая.

Он родился в городе Ханья на Крите и был племянников выдающегося ранее премьер-министра Элефтериоса Венизелоса. Партию новых либералов он создал в 1977 году. В 1978 году он стал членом партии "Новая демократия", а затем возглавил ее. Премьер-министром Греции он был с 1990 по 1993 годы.

