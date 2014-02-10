По факту смерти девушки в лифте в Дмитрове возбуждено уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девушки в лифте одной из многоэтажек Дмитрова.

Как отметили в пресс-службе СКР, дело возбуждено за "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека".

Напомним, что 6 февраля в подмосковном Дмитрове в одном из домов по улице Вокзальная молодую женщину насмерть зажало дверями лифта.

По предварительным данным, девушка с двумя детьми шла с прогулки. В тот момент, когда она зашла в лифт двери закрылись и кабина поехала вверх. Прибывшие на место полицейские обнаружили на первом этаже дома тело, зажатое между потолочной плитой и дверями лифта.

В настоящее время следователи опросили жильцов подъезда и изъяли техническую документацию.

Отметим, что в течение прошлого года в России произошло 28 несчастных случаев при эксплуатации лифтов. Пострадало 39 человек, 12 из них скончались. С начала этого года при инцидентах в лифтах пострадало девять человек, один из которых скончались.