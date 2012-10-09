Арестованный умер в люберецком спецприемнике

Фото: ИТАР-ТАСС

В спецприемнике Муниципального управления МВД "Люберецкое" для арестованных за административные правонарушения умер 37-летний житель Республики Ингушетия. Мужчина поступил 8 октября на два дня за мелкое хулиганство.

Как сообщает пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью, смерть наступила около 7:00. По предварительным данным, арестованный умер вследствие отрыва тромба и закупорки сосуда сердца в результате острой сердечной недостаточности.

До приезда "скорой помощи" дежурный наряд спецприемника пытался оказать мужчине первую помощь. Однако искусственное дыхание и непрямой массаж сердца не помогли.

При осмотре тела эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.