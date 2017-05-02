Умер детский писатель Анатолий Алексин

Классик советской детской литературы Анатолий Алексин (Гоберман) умер 1 мая, сообщает "Летна.ру".

Писатель скончался на 93-м году жизни в Люксембурге, сообщил на своей странице в соцсетях журналист Дмитрий Лиханов.

Алексин родился в Москве в 1924 году. Он автор нескольких десятков повестей и романов для детей и юношества, среди которых такие, как "Мой брат играет на кларнете", "Звоните и приезжайте", "Действующие лица и исполнители". По его сценариям снято несколько фильмов: "Фотографии на стене", "Очень страшная история" и другие.