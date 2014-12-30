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Технологии

30 декабря 2014, 19:54

Vaio начнет выпускать смартфоны

смартфоны технологии Sony Vaio

Логотип Vaio

Эк-подразделение компании Sony по производству ноутбуков - Vaio - начнет выпускать смартфоны, но уже под собственным брендом, а не под брендом Sony Vaio.

Первые мобильные телефоны могут быть представлены уже в январе 2015 года, сообщает The Japan Times.

Работать смартфоны будут на операционной системе Android. Как передают японские СМИ, в Vaio уже разработали первый телефон.

Продавать смартфоны Vaio планирует в сотрудничестве с японским мобильным оператором Japan Communications.

Отметим, что в уходящем году Sony отказалась от выпуска ноутбуков под брендом Sony Vaio. Основным владельцем Vaio стала компания Japan Industrial Partners. Что касается Sony, то у этой компании осталось только 5 процентов Vaio.

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Напомним, через полтора года на прилавках появится смартфон YotaPhone 3.

Предыдущая модель - YotaPhone 2 появилась в начале декабря. Главная особенность этих смартфонов - два экрана: один жидкокристаллический на лицевой стороне, а второй с электронными чернилами - на задней панели.

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