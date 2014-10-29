Форма поиска по сайту

29 октября 2014, 00:02

Технологии

Маршрутки начнут контролировать с помощью QR-кодов

"Утро": За работой маршруток будут следить с помощью QR-кодов

В 2015 году все маршрутки получат наклейки с QR-кодами, рассказали M24.ru в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". Это позволит контролерам следить, легально ли автобус работает, не ушел ли он с маршрута и соблюдает ли расписание. Для считывания кодов контролеры получат смартфоны со специальным программным обеспечением.

"Это решение существенно облегчит работу сотрудников, контролирующих работу частных перевозчиков", - отметили в пресс-службе. Сам факт наличия QR-кода на борту маршрутки подтвердит то, что техническое средство внесли в реестр маршрутов частных перевозчиков – получать код нужно будет в департаменте транспорта. Выдача наклеек с QR-кодами должна начаться в 2015 году.

Для считывания кода контролеры получат смартфоны. После сканирования наклейки специалисты будут переведены на сайт Центра организации дорожного движения c данными о том, какому перевозчику принадлежит транспортное средство, маршрут автобуса, остановки и расписание. "Если наклейка будет поддельной, то при считывании это обязательно выяснится - по ней просто не будет выдаваться информация", - добавил представитель "Организатора перевозок".

Помимо легальности перевозчика, контролеры смогут проконтролировать соблюдение расписания частниками. Напомним, согласно федеральному законодательству, все транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, должны быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС. "Однако данные с этих систем город получает только от автобусов "Мосгортранса". Частные перевозчики к диспетчерскому центру не подключены, поэтому за соблюдением расписания следят контролеры", - рассказал собеседник M24.ru.

На сегодняшний день рейды по остановкам общественного транспорта проводят порядка 30 сотрудников ГКУ "Организатор перевозок". "Дежурства на остановках проходят в две смены. Сейчас уже тестируется несколько смартфонов без программного обеспечения для считывания QR-кодов. Специалисты фотографируют на мобильные устройства маршрутки и сверяют количество фактически курсирующих транспортных средств с указанными в документах, составляют отчеты", - пояснили в пресс-службе.

Справка

В Москве работает 69 частных перевозчиков. Контроль за ними возложен на ГКУ "Организатор перевозок". Напомним, что эксплуатация несогласованных городских маршрутов, согласно Административному кодексу города, карается штрафом для граждан в размере 4 тысяч рублей (при повторном нарушении - 5 тысяч), а для юридических лиц – 50 тысяч рублей (при повторном - 100 тысяч).

14 октября 2014 года было подписано постановление правительства Москвы, согласно которому частные перевозки будут осуществляться только по госзаказу. Первый конкурс на 200 автобусов пройдет уже в ноябре 2014 года. Стоимость контракта на пять лет составит около 5 млрд рублей. А до конца третьего квартала 2015 года в городе должно остаться 600 микроавтобусов, остальной подвижной состав частные перевозчики должны будут заменить на автобусы вместимостью 40-100 мест. При этом весь частный транспорт перейдет на общие городские стандарты, а значит, там можно будет расплачиваться городскими проездными билетами по утвержденным тарифам - единый билет, "Тройка" и "90 минут".

Весь подвижной состав частников должен будет соответствовать экологическому стандарту "Евро-5". Будет также установлен строгий контроль за соблюдением перевозчиками расписания и маршрута.


Как пояснил M24.ru директор ассоциации "Межрегионавтотранс" Денис Линев, QR-коды сделают удобнее работу контролеров, однако не дадут никаких преимуществ для перевозчиков. "Уже сейчас все процедуры работы с департаментом транспорта излишне формализованы – нужно согласовывать каждое изменение. Например, замену старого подвижного состава на новый", - отметил Линев.

Он также отметил, что для маршруток проблематично строго соблюдать расписание в связи со сложной транспортной ситуацией в городе. "При этом 10 минут опоздания уже карается штрафом в 50 тысяч рублей", - добавил Линев.

По мнению аналитика экспертного центра Probok.net Александра Чекмарева, появление QR-кодов на маршрутках позволит сократить количество нелегальных перевозчиков. "Главное, чтобы коды действительно невозможно было подделать", - добавил эксперт.

Кроме того, проверки с использованием считывателей будут проходить значительно быстрее. "Контролер может не останавливать маршрутку, просто считать ее QR-код и проверить всю необходимую информацию", - пояснил Чекмарев.

Дарья Миронова

смартфоны наземный транспорт QR-коды проверки контролеры частные перевозчики Организатор перевозок

