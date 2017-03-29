Samsung представила новые Galaxy S8 и S8+

Фото: пресс-служба Samsung

Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy S8 и S8+, сообщает пресс-служба компании.

Новые модели на базе Android 7.0 имеют безрамочные экраны 5,8 и 6,2 дюйма соответственно, защищенные покрытием Gorilla Glass 5 с обеих сторон.

Гаджеты оснащены 8-мегапиксельной фронтальной и 12-мегапиксельной основной камерами, а также технологией Dual Pixel, используемой в профессиональных зеркальных фотоаппаратах. Аккумуляторы в S8 и S8+ имеют емкость 3000 и 3500 mAh соответственно.

Модели получили 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Помимо этого, они оснащены интеллектуальным помощником Bixby. Он позволяет управлять смартфоном голосовыми командами, еще с ним можно совершать покупки, искать изображения и получать сведения о ближайших местах благодаря технологии распознавания изображений.

Аппараты поддерживают LTE, карты MicroSD до 256 гигабайт, платежный сервис Samsung Pay, сканеры отпечатков пальцев и оболочки глаза, а также имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Кроме того, S8 и S8+ могут работать с новыми очками виртуальной реальности Gear VR и компактной камерой Gear 360