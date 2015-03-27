Старые песни на новый лад: "инновации" в сфере мошенничества

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Новые экономические условия, в которых оказались россияне, заставляют активизироваться не только предпринимателей, но и мошенников всех мастей: старые схемы нечестного отъема денег обретают новые черты. M24.ru собрало последние "инновации" в мошеннической среде, чтобы предупредить читателей.

Кредиты всем

Мелким шрифтом в договорах и прочими уловками нечистых на руку банкиров уже никого не удивишь, поэтому появилась новая схема кредитного мошенничества. Аферисты предлагают заем на выгодных условиях, но для подтверждения платежеспособности надо сразу заплатить несколько взносов.

По словам самих мошенников, заемщик получает кредит и несколько месяцев ничего платит в счет залога. Разумеется, после такого аванса "кредиторы" исчезают.

Фальшивые банкоматы

Еще одна уловка, связанная с банковской сферой – поддельные банкоматы. Внешне они не отличаются от обычных, но после ввода PIN-кода денег в терминале якобы не оказывается.

Клиент пожимает плечами, вытаскивает карту и уходит на поиски более "богатого" банкомата, а тем временем мошенники получают данные о карте и код, с помощью которого могут снимать деньги самостоятельно.

Айфон за 4 тысячи – реально!

"Клиент" не попался на фальшивый банкомат и сохранил свои сбережения? Есть другой способ украсть его кровные. Рост курса валют отрицательно сказался на возможности наших сограждан покупать заграничные "игрушки" вроде iPhone, чем пользуются аферисты. Под видом дорогих и очень дорогих смартфонов они продают подделки, причем на первый взгляд телефоны не отличить друг от друга.

Объектами такого мошенничества обычно становятся пожилые люди, которые не разбираются в технике настолько, чтобы увидеть подделку, и считают загрузочный экран ОС Android на лже-iPhone нормальным ходом вещей.



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Кстати, такими подделками торгуют вполне официально – в Сети есть несметное число магазинов, продающих копии "яблофонов" с начинкой от Android. Особенно примечательны отзывы на таких сайтах вроде "Не вижу смысла тратить N рублей на оригинал, купил копию, пока никто не догадался".

Учеба на своих ошибках



Число желающих сэкономить в кризис все растет, и одним из выходов являются интернет-площадки, где торгуют подержанными вещами.

Но и тут при относительно честных продавцах есть мошенники. Они размещают выгодное предложение, могут даже указать в контактах фирму с незапятнанной репутацией, но оставляют свой телефон.

В ходе разговора с клиентом они просят перевести им предоплату за товар, обосновывая это высокими рисками при текущей экономической ситуации и скачками курсов. Разумеется, ничего, кроме печального опыта, покупатель не получает.

Плата за воздух

Автомобиль – источник повышенной опасности, гласит закон, предостерегая владельцев машин от неаккуратного вождения. Однако не все знают, что опасность подстерегает даже тех, кто хочет распрощаться со своим "железным конем".

Как написал читатель M24.ru, он выставил свою машину в автосалон на продажу. Спустя какое-то время он решил забрать авто, но его подстерегал менеджер со счетом: оказалось, автолюбитель должен салону 37 тысяч рублей за предпродажную подготовку.

При этом местами ржавое и грязное детище автопрома всем своим видом говорило, что с ним не делали ничего для подготовки к продаже.

"Клонированная" страховка

Следует быть осторожным не только при попытке продать машину, но и при покупке: некоторые страховые компании могут продать полис ОСАГО, уже оформленный на другой автомобиль. При этом менеджер может дать значительную скидку при заключении договора.

До поры до времени полис-"клон" не дает о себе знать, но стоит автовладельцу, решившему сэкономить, попасть в аварию, как неприятные подробности всплывают наружу. И если страховая может откреститься от такого полиса, свалив вину на тех, кто подделывает документы, то к автомобилисту могут быть вопросы.



Мошенники выписывают водителям чужие полисы ОСАГО

Зачем платить работодателю



Еще одна схема, которая актуальна во время кризиса – это поиск работы. И если деньги за "поиск вакансий" берут давно, то оплата некоторых услуг за место администратора в фитнес-центре – относительно новая схема.

Здесь аферисты играют на главном слове во времена экономических потрясений – "стабильной работе". Под видом известной сети клубов они зовут на работу, но просят денег за услуги, необходимые для устройства, или предлагают зарегистрироваться в негосударственном пенсионном фонде.

После оплаты оказывается, что место уже занято – казалось бы, ничего удивительного, соискателей много, мест мало. Однако стоит позвонить но номеру, указанному на сайте фитнес-центра, как оказывается, что работников они не ищут.



Фото: ТАСС/Дмитрий Алешковский

Кстати, недавно было предъявлено обвинение целой банде липовых хэдхантеров, сообщавших клиентам, что предоставят им вакантные рабочие места за вознаграждение.

Деньги (общая сумма ущерба оценивается в один миллион рублей) они оставляли себе, а работу соискатели так и не находили.

Фальшивые контролеры

С приходом контролеров на общественном транспорте появились мошенники, которые "штрафуют" пассажиров за безбилетный проезд на крупные суммы, причем деньги оседают в карманах аферистов.

Например, в ноябре 2014 года мошенники вымогали у пассажирки 80 тысяч рублей за использование чужой соцкарты, в то время как официальны штраф составляет 2,5 тысячи рублей.



Как отличить контролера общественного транспорта от мошенника

Еще один случай недавно произошел в столице – женщина отдала лжеконтролеру 13 тысяч рублей за "невозбуждение дела". Как оказалось, деньги у нее взял бывший сотрудник Мосгортранса.

Как продать Эйфелеву башню

Мошенники могут представиться не только контролерами, но и владельцами площадей в переходах метро: недавно было объявлено, что территорию подземки через конкурсы отдадут в аренду предпринимателям, чем и воспользовались аферисты.

Так, в Сети уже появились объявления о сдаче в аренду киосков в подуличном переходе станции метро "Новокосино".

Отметим, что сдача площадей пройдет только через официальные аукционы правительства города, которые пройдут в мае 2015 года. Более точную информацию по конкурсам всегда можно получить в департаменте по конкурентной политике.

Интересно, что продажа государственных объектов в обход казны - старая схема: сто лет назад один аферист сумел так продать Эйфелеву башню и Белый дом.

Покупка знаний



Еще одна опасность подстерегает выпускников школ и их родителей: приближается ЕГЭ, и в интернете появляются фальшивые ответы на тесты.

Злоумышленники выкладывают данные за некоторую сумму денег – как правило, небольшую. Учитывая предэкзаменационные настроения среди школьников, услуга пользуется популярностью, но полагаться на ответы не стоит – кто их писал и откуда они взялись, никому не известно.

В заключение – общие советы: не доверять слишком выгодным предложениям, не платить "работодателям" за сомнительные услуги, перепроверять продавцов и внимательно читать договоры.