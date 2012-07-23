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Технологии

23 июля 2012, 09:39

ФНС не считает мобильные приложения компьютерными программами

смартфоны iPad связь ФНС мобильные приложения технологии

ИТАР-ТАСС

Мобильные приложения не являются компьютерными программами. Это значит, что формально они не могут считаться интеллектуальной собственностью, а их продажа по лицензионному договору, в отличие от компьютерных программ, должна облагаться НДС. Как пишут "Ведомости", об этом говорится в разъяснении, выданном инспекцией Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 24 по Москве.

Продажа исключительных прав на программное обеспечение для ЭВМ и базы данных, а также прав на их использование по лицензионному договору с 2008 года была освобождена от НДС. Но, по мнению ИФНС, "мобильный телефон не является электронно-вычислительной машиной", а значит, мобильные приложения нельзя рассматривать как программы для ЭВМ. По той же причине ИФНС не отнесла их к объектам интеллектуальной собственности. Не включены они в список таких объектов и в Гражданском кодексе РФ.

Позицией ФНС удивлен руководитель направления Mail.ru Games Алекс Пацай. По его мнению, современные смартфоны по архитектуре ничем не отличаются от компьютеров, а порой они даже мощнее ПК пятилетней давности. Пацай напомнил, что похожая проблема возникала с другими мобильными устройствами — планшетниками. В сентябре 2011 года Федеральная таможенная служба предписала считать их не компьютерами, как прежде, а навигаторами, и взимать с их импортеров пошлину в 5%. В феврале 2012 года ФТС согласилась считать компьютером iPad от Apple, а конкурирующие устройства разрешила ввозить беспошлинно лишь в мае. Пацай предлагает решать эту проблему, "по-новому определив понятие ЭВМ: например, как устройство с процессором и оперативной памятью, работающее под управлением операционной системы".

Онлайн-магазины мобильных приложений, по оценке ABI Research, заработали в 2011 году $8,5 миллиарда на самих приложениях и на их рекламе. Исключая суммы, отчисляемые разработчикам приложений, онлайн-магазины могли заработать в 2011 году до $4,2 миллиарда. Из этой суммы на долю российских разработчиков приходится около 3%, считает интернет-инвестор Игорь Мацанюк. НДС с этой суммы составляет около $20 миллионов.

Позиция ФНС привлекла внимание министра связи Николая Никифорова. Он сообщил в своем микроблоге в Twitter, что поручил разобраться с ситуацией своему заместителю Марку Шмулевичу и тот "обещал подготовить поправки в нормативную базу". Шмулевич подтвердил, что знает о проблеме и получил поручение от министра, но затруднился сказать, когда и как проблема будет решена.

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