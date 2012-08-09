О запрещенных для купания водоемах расскажет система оповещения

ИТАР-ТАСС

О пригодных для купания столичных пляжах расскажет система оповещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя городской поисково-спасательной службы Василия Марьяна.

Посетители пляжей на своих планшетных компьютерах и смартфонах увидят автоматическое сообщение с информацией о данном месте отдыха. Система предупредит, если купание запрещено.

"Сейчас в режиме эксперимента данная система оповещения работает на пляжах Северного округа столицы, но в скором времени это нововведение появится и в других округах Москвы, включая пляжи "новой" Москвы", - сказал Марьян.

Официально пляжный сезон длится с 1 июня до 31 августа. Из 93 столичных водоемов купаться разрешено только в одиннадцати. Также определено 35 пляжей, где можно отдыхать, но не купаться.