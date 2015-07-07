В столице участились случаи кражи данных через общественный Wi-Fi

Участились случаи кражи данных через Wi-Fi в общественных местах

В столице участились случаи, когда хакеры крадут конфиденциальную информацию прямо из смартфонов москвичей, передает телеканал "Москва 24". Для этого используются общественные места, где предлагается бесплатный выход в интернет через Wi-Fi.

Часто кибер-мошенники "обрушивают" официальную сеть кафе и подменяют ее собственной раздачей Wi-Fi. "Например, вы подключаетесь к публичной беспроводной сети, я делаю то же самое, нахожу ваше устройство и приказываю ему выходить в интернет не через роутер, а через мой компьютер", – рассказывает специалист Центра расследования и предотвращения кибер-преступлений Евгений Соболев.

Делается это с помощью специальной хакерской программы, которая назначает компьютер мошенника посредником между смартфоном пользователя и точкой доступа в интернет. Вся информация, которая отправляется с гаджета во всемирную паутину попадает сначала на ноутбук злоумышленника. После этого, ему ничего не стоит узнать пароли ко всем ресурсам пользователя.

Хакер может получить и доступ к банковским счетам ничего не подозревающего владельца мобильного устройства. "Если вы подключитесь к интернет-банкингу, то я смогу получить все данные вашего счета и налету подменять операции. Например, вы отправляете деньги на один счет, а я могу перехватить передачу и направить их на другой", – рассказал Соболев.

"Большая Москва": Городской Wi-Fi

Начальник управления связи департамента информационных технологий Алексей Самарин рекомендует жителям столицы соблюдать бдительность при работе с публичными сетями. "Минимальные рекомендации – это использовать антивирус и устанавливать обновления программного обеспечения на свое устройство", – пояснил он.

Иногда одного взлома и запуска на устройство вредоносной программы мошенникам хватает, чтобы получить доступ ко всем данным, сообщил технологический эксперт компании "Лаборатория Касперского" Денис Мокрушин. Жертва может получить вредоносный код внутри установочного файла, на первый взгляд, безобидного и полезного программного обеспечения. "Вирусом может быть, например, банковский троян, который будет красть деньги со счета пользователя", – пояснил эксперт.

Напомним, в ближайшее время банковские карты обезопасят от нападок хакеров. В России начнет работать Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере. Аналогичные структуры есть в Финляндии и ФРГ.

Информация обо всех сетевых атаках в банках будет стекаться в центр, где ее проанализируют и составят статистику. Цель нового регулятора – понять, по какой схеме действуют мошенники, и рассчитать возможные киберугрозы. Все эти сведения будут передаваться в правоохранительные органы.

Программное обеспечение для полноценного мониторинга появится в 2016 году. Пока все будет происходить вручную.