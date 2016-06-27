В 73 центрах госуслуг документы на новорожденного можно оформить "одним пакетом"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
В Москве увеличилось число центров госуслуг, в которых специалисты помогут оформить документы на новорожденного быстро и за один визит. Ранее заказать документы на младенцев "одним пакетом" можно было только в 50 центрах, теперь же такой сервис есть уже в 73 центрах.
Сразу же в день обращения молодым родителям выдадут в фирменной папке "Мои Документы" свидетельство о рождении, справку для получения пособий, временный полис ОМС, СНИЛС, при необходимости – свидетельство об установлении отцовства, загранпаспорт на 5 лет, материнский капитал на второго и последующих детей, вкладыш о регистрации, отметку о гражданстве, удостоверение многодетной семьи.
Эти документы можно получить без привязки к месту прописки в Москве. А вот зарегистрировать новорожденного по месту жительства и получить свидетельство об установлении отцовства можно только в центре госуслуг своего района.
73 центра госуслуг, в которых документы на новорожденного можно оформить "одним пакетом":
- САО: Аэропорт, Западное Дегунино, Сокол, Тимирязевский, Беговой, Бескудниковский и Восточное Дегунино, Дмитровский, Коптево.
- СЗАО: Куркино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Щукино, Строгино, Митино.
- СВАО: Ростокино, Ярославский, Южное Медведково, Останкинский и Марьина Роща, Алтуфьевский, Алексеевский, Свиблово, Северный, Северное Медведково, Бабушкинский.
- ВАО: Восточное Измайлово, Восточный, Соколиная гора, Северное Измайлово, Гольяново, Перово, Ивановское, Новогиреево.
- ЮВАО: Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово, Кузьминки, Капотня, Выхино-Жулебино, Южнопортовый.
- ЮЗАО: Черемушки, Гагаринский, Зюзино, Академический, Ломоносовский, Обручевский, Северное Бутово.
- ЗАО: Солнцево, Фили-Давыдково, Крылатское, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Можайский и Кунцево, Раменки.
- ЮАО: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Южное, Нагорный и Нагатино-Садовники, Братеево, Бирюлево Западное, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Донской.
- ЗелАО: Старое Крюково, Матушкино, Силино.
- ЦАО: Басманный, Мещанский, Красносельский, Арбат, Таганский, Якиманка, Тверской.
- ТиНАО: Московский.