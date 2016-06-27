В 73 центрах госуслуг документы на новорожденного можно оформить "одним пакетом"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Москве увеличилось число центров госуслуг, в которых специалисты помогут оформить документы на новорожденного быстро и за один визит. Ранее заказать документы на младенцев "одним пакетом" можно было только в 50 центрах, теперь же такой сервис есть уже в 73 центрах.

Сразу же в день обращения молодым родителям выдадут в фирменной папке "Мои Документы" свидетельство о рождении, справку для получения пособий, временный полис ОМС, СНИЛС, при необходимости – свидетельство об установлении отцовства, загранпаспорт на 5 лет, материнский капитал на второго и последующих детей, вкладыш о регистрации, отметку о гражданстве, удостоверение многодетной семьи.

Эти документы можно получить без привязки к месту прописки в Москве. А вот зарегистрировать новорожденного по месту жительства и получить свидетельство об установлении отцовства можно только в центре госуслуг своего района.

73 центра госуслуг, в которых документы на новорожденного можно оформить "одним пакетом":