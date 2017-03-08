Объявлена дата слушаний о "вмешательстве" России в выборы президента США

Специальный комитет палаты представителей Конгресса США по разведке проведет 20 марта слушания о попытках России вмешаться в президентские выборы в США, которые прошли в 2016 году, передает ТАСС.
Участие в слушаниях примут директор ФБР Джеймс Коми, руководитель АНБ Майкл Роджерс, а также бывший директор Национальной разведки и экс-глава ЦРУ Джеймс Клэппер и другие силовики.
Обвинения были одним из ключевых предлогов для введения в декабре 2016 года санкций, которые затронули некоторые российские компании, включая ФСБ и ГУ Генштаба ВС РФ. Более того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.